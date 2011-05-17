У Львові маршрутка збила дитину

Львів. 17 травня. УНІАН. У Львові на перехресті вулиць Шептицьких – С. Бандери водій маршрутки №53 скоїв наїзд на 11-річного пішохода, який переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Унаслідок цієї автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження. Лікарі хлопчикові діагностували забій скроневої ділянки голови зліва. Зараз за даним фактом ДТП триває перевірка.

Ще одна аварія за участі дитини сталася учора, 16 травня, о 8.45 год. на вулиці Бруно Шульца у місті Дрогобичі. Там, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, 13-річну жительку міста Дрогобича, ученицю 4-г класу Дрогобицької гімназії.

Після автонаїзду дівчинка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому кісток лівої стопи, а водій місце аварії залишив.

Проте, у результаті проведених оперативно-розшукових заходів інспектори ДАІ вже за кілька годин затримали водія-утікача. Ним виявився 55-річний житель міста Трускавця, який наїхав на дитину автомобілем марки «ВАЗ-21099».

Разом з тим повідомляємо, що за чотири місяці 2011 року у Львівській області за участю дітей сталося 50 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло п’ятеро дітей, а 57 – отримали травми. За цей період на Львівщині з вини дітей сталося 19 ДТП, під час яких одна дитина загинула, а 21 – травмована.