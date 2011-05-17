У Львові «Порше» зіткнувся з «ВАЗом»

Львів. 17 травня. УНАН. 16 травня у Львові на перехресті вулиць Варшавська-Замарстинівська відбулося зіткнення автомобіля «Порше», яким керувала 21-річна львів’янка, та автомобіля «ВАЗ-21099» під керуванням 33-річного жителя Жовківського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, після скоєння зіткнення водій автомобіля «Порше» місце аварії залишила.



Унаслідок цієї ДТП водій автомобіля «ВАЗ-21099» отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, забою верхньої губи, забійного садна правого колінного суглобу та був госпіталізований у нейрохірургічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.



У цій ДТП також отримала травми пасажир автомобіля «ВАЗ-21099», 25-річна жителька Львова. У неї – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна гематома лобної ділянки голови. Від госпіталізації жінка відмовилася.



Через деякий час за медичною допомогою до лікарні звернулася жінка-водій автомобіля «Порше». Їй діагностували забій шийного відділу хребта, забій м’яких тканин нижньої губи.



За даним фактом ДТП триває перевірка.