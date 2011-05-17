Бельгійці цікавляться аграрним ринком Львівщини

Львів. 17 травня. УНІАН. У Львівській ОДА обговорили співпрацю підприємств області з бельгійськими компаніями.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, зокрема, компанія «Vitesse», яка є одним з найбільших виробників м’ясної продукції в Бельгії, висловила зацікавлення у налагодженні контактів з підприємствами агропромислового сектору. Про це йшлося 17 травня під час зустрічі заступника голови Львівської ОДА Івана Стефанишина із представниками бельгійського бізнесу, зокрема, із генеральним директором компанії «Vitesse» Стефаном Джеулем та президентом Бельгійсько-української торгово-промислової палати Ольгою Буковин.

На зустрічі також був присутній Почесний консул Королівства Бельгія в Західному регіоні Ярослав Гарцула. Сторони також обговорили перспективи співпраці Львівщини та бельгійських бізнес-кіл, зокрема, в сфері агропромислових відносин.

Представники бельгійської сторони висловили потребу дослідження стану ринкових відносин регіону.