Прийнято додаткову угоду між Кабміном і Львівською облрадою

Львів. 17 травня. УНІАН. Проект Додаткової угоди на 2011 рік до Угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою прийняли 17 травня 2011 року на VII сесії VI скликання Львівської обласної ради.

Мета угоди – уточнення обсягів фінансування та прийняття спільної відповідальності з реалізації заходів на розв’язання найактуальніших проблем регіону.

Зокрема, планується провести низку заходів з реструктуризації і ліквідації підприємств гірничої хімії, подолання соціальних та екологічних наслідків, пов’язаних із закриттям і виробничою діяльністю шахт, будівництва соціально-важливих об’єктів, мінімізації впливу, утилізації та переробки токсичних відходів у Львівській області, розвитку історико-культурних заповідників.

Орієнтовний обсяг фінансування на виконання спільних заходів Додаткової угоди у 2011 році становить близько 109,29 млн грн, у тому числі, з Державного бюджету - більш як 90 млн грн з місцевих бюджетів - 13,49 млн грн, з інших джерел - 5,77 млн грн.