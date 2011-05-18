Україна та Польща реалізують проекти щодо безпеки Євро-2012

Львів. 18 травня. УНІАН. Група курсантів та викладачів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України прибула до Варшави для проходження навчання на базі місцевої Головної школи пожежної служби Республіки Польща.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Університету.

Програма навчань у Варшаві передбачає вивчення європейської системи захисту населення, підготовки фахівців у цій галузі, організація рятувальних операцій в міських агломераціях, практичні заняття та ознайомлення із специфікою функціонування пожежно-рятувальної служби Польщі.

Ректор Львівського навчального закладу Михайло Козяр зазначив, що це вже третій проект, який успішно реалізується Україною та Польщею в рамках підготовки до Євро-2012. «У минулому році ми реалізували проект «Пандемія, криза, катастрофа. Час діяти спільно», нині працюємо над проектами щодо безпечної евакуації з об’єктів із масовим перебуванням людей та проект присвячений питанням вдосконалення управління надзвичайними ситуаціями, які виникають у міських умовах, навчальний обмін між викладачами та студентами України та Польщі», - додав ректор.

У рамках підготовки до футбольного чемпіонату Євро-2012, представники Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС та Варшавської головної школи пожежно-рятувальної служби попередньо домовились про проведення спільних міжнародних навчань у Львові. Рятувальники відпрацюють комплекс питань щодо безпеки на стадіоні, організації евакуації людей у разі виникнення надзвичайної ситуації. Також буде розглянуто низку питань щодо організації системи безпеки у готелях та місцях з масовим перебуванням людей, взаємодія екстрених служб.

Усі міжнародні проекти фінансуються Міністерством закордонних справ Польщі та передбачають інтеграцію української системи цивільного захисту у загальноєвропейський механізм забезпечення безпеки людини, адаптацію українських фахівців до спільної роботи з міжнародними системами цивільного захисту, вироблення спільних методів та підходів до ліквідації різних надзвичайних ситуацій і, особливо, тих, які мають транскордонний характер.