ФДМУ продає 37,578% акцій Львівської вугільної компанії

Київ. 18 травня. УНІАН. Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно оголосив конкурс з продажу 37,578% акцій ВАТ «Львівська вугільна компанія». Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМУ ”Відомості приватизації” від 18 травня п.р.

Початкова вартість пакету акцій становила 114 млн. 845 тис. грн.

Фіксованими умовами конкурсу передбачається часткове погашення (у розмірі придбаних корпоративних прав) протягом 180 днів з моменту укладення договору купівлі-продажу простроченої кредиторської заборгованості товариства перед бюджетом і Пенсійним фондом, виконання 5-річної програми технічного переоснащення і реконструкції виробництва шляхом інвестування протягом 2010-2014 рр. не менш як 7,5 млн. грн.

Конкурс з продажу акцій ВАТ «Львівська вугільна компанія» відбудеться через 50 днів з дня його оголошення (18 травня 2011 р.).

За інформацією ФДМУ, за підсумками першого кварталу 2011 р. обсяг реалізованої продукції ВАТ «Львівська вугільна компанія» становив 42 млн. 638 тис. грн., збитки – 83 млн. 376 тис. грн., дебіторська заборгованість – 159 млн. 932 тис. грн., кредиторська заборгованість – 343 млн. 166 тис. грн., вартість активів – 587 млн. 820 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ вже виставляв на продаж держпакет акцій ”Львівської вугільної компанії”, проте конкурси були визнані такими, що не відбулися, через відсутність заявок.

Довідка УНІАН. ВАТ «Львівська вугільна компанія» є правонаступником усіх прав і обов`язків орендаря – ЗАТ «Львівсистеменерго», які виникли під час оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська».

Статутний фонд ВАТ «Львівська вугільна компанія» становить 305 млн. 610 тис. грн.

ЗАТ «Львівсистеменерго» створене у формі СП. Станом на 2004 рік, 25% акцій товариства належали угорській компанії System Consulting, яка є одним з найбільших постачальників української електроенергії, що експортується до Угорщини, а 20% – ТОВ «Бізнес консалтинговий центр» (м. Червоноград), яке пов`язували з Петром ОЛІЙНИКОМ.

ЗАТ «Львівсистеменерго» орендує ЦЗФ «Червоноградська» (м. Червоноград, Львівська обл.) з грудня 2000 року. Договір оренди укладено терміном на 15 років.