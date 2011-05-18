На завершення довгобудів на Львівщині треба 2,3 млрд. грн.

Львів. 18 травня. УНІАН. У Львівській області є 437 об’єктів незавершеного будівництва, на завершення яких необхідно спрямувати понад 2 280 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, зокрема це 256 (58,6 %) об’єктів незавершеного будівництва у соціально-культурній та житлово-комунальної сферах, на завершення яких необхідно спрямувати 1190 млн. грн. та 181 (41,4%) об’єкт житлового будівництва (багатоквартирні будинки) залишковою вартістю 1090 млн. грн.

На завершення будівництва об’єктів соціально-культурного і житлово-комунального призначення необхідно спрямувати 1190 млн. грн., джерелом фінансування яких є бюджетні кошти. Несвоєчасне введення об’єктів в експлуатацію за звичайних умов призводитиме до щорічного їх здорожчання на 11-17% (фактично це необхідність у додаткових 131-202 млн.грн. на рік лише для покриття непродуктивних видатків пов’язаних з недофінансуванням).

Негативною тенденцією також є орієнтування керівництва РДА та міст обласного значення на вирішення проблем будівництва виключно за рахунок державного та обласного бюджетів.

Щодо обсягів бюджетного фінансування, варто зазначити, що фінансування будівництва за рахунок коштів державного бюджету щорічно скорочується. На об’єкти Львівської області в межах коштів з державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій спрямовано: у 2008 році – 67 млн. грн., у 2009 році – 23,2 млн. грн. та 21,3 млн. грн. у 2010 році.

Тенденція щодо зменшення обсягів фінансування спостерігається і на рівні обласного бюджету. Зокрема на 2011 рік бюджет розвитку обласного бюджету передбачений в обсязі 15,2 млн. грн., або 34,5 % від передбаченої суми попереднього року. (46 млн. грн., з яких профінансовано 31,4 млн. грн., що становить 68 % від передбаченого обсягу).

Загальна сума бюджетного фінансування (державного та обласного бюджетів) у 2011 році становить 50 млн. грн., освоєння яких дозволить у поточному році прогнозовано ввести в експлуатацію 12 об’єктів (4 об’єкти охорони здоров’я, 4 об’єкти освіти, 3 об’єкти охорони культурної спадщини та один об’єкт соціального захисту).

Нагадаємо, що Президент України Віктор Янукович 17 травня заявив, що наступного року в Україні зменшиться кількість довгобудів. «У 2012 році, думаю, перелік недобудов, довгобудів у цілому по країні скоротиться. Ми почнемо вже закладку нових об’єктів соціальної інфраструктури, які підвищуватимуть якість життя людей», – сказав Віктор Янукович. За словами Президента, «вже у першому кварталі цього року реально 3,5 мільярда гривень направлено в регіони на добудову довгобудів, розвиток газових магістралей до населених пунктів, благоустрій житлових кварталів тощо».