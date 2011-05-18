Остаточний варіант пенсійної реформи майже готовий – Тігіпко

Київ. 18 травня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО заявляє, що остаточний варіант пенсійної реформи майже готовий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

При цьому С.ТІГІПКО не став уточнювати, які саме зміни і доповнення планується внести до раніше запропонованої програми пенсійної реформи.

«Вони (зміни) практично готові, але суть я поки не роз`яснюватиму, оскільки цю суть поки не схвалив Кабінет міністрів», - сказав С.ТІГІПКО.

Він в чергове наголосив, що пенсійну реформу проводити необхідно, і висловив сподівання, що в червні вона буде схвалена Верховною Радою.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня С.ТІГІПКО заявляв, що презентація пенсійної реформи має відбутися наступного тижня.

«Альтернативи проведенню пенсійної реформи в Україні немає. Презентація пенсійної реформи має відбутися наступного тижня. Це рішення, яке стоїть перед країною. Його необхідно прийняти в червні – не пізніше початку липня. У такому разі наприкінці липня - на початку серпня можна сподіватися на позитивне рішення МВФ про фінансову підтримку. Йдеться про два транші в 1,5 млрд. доларів», - відзначив С.ТІГІПКО.

Він окреслив основні положення проекту закону України «Щодо заходів із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

«Ми нічого не змінюємо для тих, хто вже перебуває на пенсії. Зміни вводитимуться поступово. Пенсійний вік збільшуватиметься протягом 10 років по 6 місяців на рік, збільшення пенсійного віку для чоловіків-держслужбовців до 62 років вводитиметься з 2013 року по шість місяців протягом чотирьох років, також протягом 10 років заплановано збільшити вислугу років для військових на п`ять років, починаючи з 2013 року. Заплановано встановлення максимального розміру пенсії, встановлення 12 мінімальних пенсій», – додав віце-прем`єр-міністр.

Відповідно до законопроекту, коефіцієнт заміщення для держслужбовців і військових становитиме не 90%, а 80%, для мінімальної пенсії мінімальний стаж має складати не менше 15 років, а пенсії обчислюватимуть за середнім рівнем зарплати не за останній рік роботи, а за три останні роки.

С.ТІГІПКО також пояснив, що у разі ухвалення рішення про підвищення пенсійного віку, люди зможуть виходити на пенсію раніше, однак з певними фінансовими втратами.