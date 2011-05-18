Сьогодні сотні підприємців Львівщини вирушають до Києва

Львів. 18 травня. УНІАН. Сьогодні близько тисячі підприємців з Львівщини вирушать до Києва, щоб приєднатися до учасників акції «Вперед!» запланованої на 19 травня в столиці.

Про це повідомив УНІАН співголова Ради підприємців України при Вкерховній Раді України Євген Шаповаленко.

Євген Шаповаленко наголосив, що цього разу організованих виїздів учасників акції автобусами з Львівщини не буде, щоб «уникнути інцидентів з працівниками ДАІ».

«Я телефонував перевізникам Львівщини, які раніше нам надавали послуги, вони мені повідомили, що їх працівники ДАІ попередили про те, що в разі надання нам автобусів їх позбавлятимуть ліцензії. Мовляв, причини для цього знайдуть», - зазначив Євген Шаповаленко.

Він також повідомив, що до Києва підприємці вирушають власним автотранспортом та залізницею зі Львова, міст Стрия, Дрогобича, Самбора, Борислава, Нового Роздолу.

«На Львівщині акцію протесту «Вперед!» підтримали близько 150 громадських організацій і рухів, представники яких вирушають до Києва», - повідомив Євген Шаповаленко.

За його словами, акцій протесту підприємців 19 травня на Львівщині не планується.