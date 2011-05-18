У Львові покажуть відреставровану картину «Грюнвальдська битва»

Львів. 18 травня. УНІАН. 20 травня в музеї «Арсенал» презентують відреставровану картину «Грюнвальдська битва» (Тадеуш Попель, Зігмунд Розвадовський).

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, картину близько 6 місяці реставрували в одній з найкращих реставраційних майстерень Європи – Королівському замку на Вавелі в Польщі.

Картина має розміри 10,52 м на 5,3 м. Її написано на замовлення уряду міста Кракова до 500-річчя Грюнвальдської битви.

Реставрація полотна відбулась у межах проекту «Грюнвальд 600» (у 2010 році відзначали 600-річчя Грюнвальдської битви) під патронатом Президентів України та Польщі.

Після реставрації картину експонували у провідних музеях Польщі та Литви.