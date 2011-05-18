У Стрию зловмисники викрали 374 м кабелю електрозв‘язку

Львівська область. 18 травня. УНІАН. У місті Стрию на Львівщині, з вулиць Коссака, Івасюка та Січових стрільців, зловмисники викрали кабель електрозв‘язку загальною довжиною 374 метри.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 21-річний житель Стрия разом із своїм 22-річним спільником викрали діючий кабель електрозв‘язку, внаслідок чого було тимчасово припинено деяким мешканцям міста телефонний та комп‘ютерний зв‘язок.

Злодіїв затримано.