У Стрию зловмисники викрали 374 м кабелю електрозв‘язку
18:02, 18 травня 2011Львів
1 0
Частина городян залишилася без зв‘язку
Львівська область. 18 травня. УНІАН. У місті Стрию на Львівщині, з вулиць Коссака, Івасюка та Січових стрільців, зловмисники викрали кабель електрозв‘язку загальною довжиною 374 метри.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 21-річний житель Стрия разом із своїм 22-річним спільником викрали діючий кабель електрозв‘язку, внаслідок чого було тимчасово припинено деяким мешканцям міста телефонний та комп‘ютерний зв‘язок.
Злодіїв затримано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter