У Львові вилучено 22,5 тисяч банок зіпсованої «згущівки»

Львів. 18 травня. УНІАН. У Львові правоохоронці вилучили 22,5 тисяч банок протермінованого згущеного молока.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, товар до Львова привіз підприємець із Миколаївської області. Ділок продавав його втричі дешевше.

На таку оборудку погодився один із львівських бізнесменів. Правоохоронці кажуть – чоловік добре знав, що молоко - «із душком». Солодкий вантаж привезли до Львова пізно ввечері. І одразу ж почали розвантажувати на склад. Згодом горе-ділки планували продавати зіпсовану «згущівку» на ринках Львова.

«Переконатись, що товар - сумнівної якості, було нескладно. На кожній банці вказано дату виробництва – червень 2009-го року», - зазначає заступник керівника підрозділу УДСБЕЗ ГУМВСУ у Львівській області розповідає Михайло Тесля.

Протерміноване молоко виручили.

«Фахівці підтвердили – за своїми властивостями цей товар не відповідає держстандартам України. Тому по даному факту було порушено карну справу за статтею 227 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за реалізацію неякісною продукції. Наразі триває розслідування», - зазначає Михайло Тесля.

За повідомлення правоохоронців, було вилучено майже 22,5 тисячі банок «згущівки» вартістю понад 250 тис. грн.