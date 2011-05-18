У Львові відбудеться благодійний фольк-баль

Львів. 18 траввня. УНІАН. 28 травня в Українському католицькому університеті відбудеться IV Благодійний фольк-баль «Перелаз’». Це забава задля збору коштів на стипендії для кращих студентів УКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УКУ, цього року святкову атмосферу балю творитимуть Марічка Бурмака та львівський гурт «Люди Добрі». Також організатори обіцяють спеціальну розважальну програму для дітей, запальні народні танці та приємні несподіванки.

Долучитися до благодійності і, водночас, придбати цінні твори мистецтва зможуть учасники благодійного аукціону «Перелазу». Аукціонні лоти, серед яких живописні полотна, ікони та коштовні прикраси, є дарунками відомих митців, які таким чином підтримують УКУ. Окрім аукціону, гості Балю зможуть стати учасниками лотереї та виграти цінні призи.

Благодійний фольк-баль «Перелаз’» розпочнеться 28 травня о 17:30 у приміщенні Філософсько-богословського факультету УКУ (Львів, вул. Хуторівка, 35a).

Отримати перепустку на Баль або почути відповіді на свої запитання можна, зателефонувавши за номером: (097) 758-12-55, 240-99-48 чи безпосередньо завітавши в УКУ за адресою: вул. І. Свєнціцького, 17.

Благочинна пожертва за «родинну» (сімейна пара чи пара з дітьми) перепустку на Баль – 1000 гривень, перепустка на одну особу – 500 гривень.