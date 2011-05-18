На кордоні через цигарки вилучили вантажівку

Львів. 18 травня. УНІАН. Сьогодні, 18 травня, у пункті пропуску «Смільниця - Кросценко» (Львівська область) викрито канал незаконного переміщення цигарок із використанням спеціально виготовлених тайників. Про це УНІАН повідомили на Львівській митниці.

Так, під час поглибленого огляду вантажного автомобіля МАN, було встановлено, що між передньою стінкою вантажного відділення і додатково обладнаною по периметру перегородкою містилося понад 4 тис. пачок цигарок різних марок українського виробництва.



Контрабандні цигарки

За цим фактом, за ознаками 352 ст. Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил.

Цигарки та автомобіль, який використали для їх приховування, загальною вартістю майже 200 тис. грн. затримано.

Фото Львівської митниці