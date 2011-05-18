Посадовець незаконно списав та реалізував нерухоме майно

Львів. 18 травня. УНІАН. Військова прокуратура Західного регіону України направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням директора одного з військових радгоспів у Львівській області у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Як установлено слідством, посадовець, перевищуючи свої службові повноваження, у 2003 році незаконно списав та реалізував нерухоме майно (будівлі) військового радгоспу та з метою приховати скоєний ним злочин склав завідомо неправдиві документи про передачу одному з ТОВ будівельних матеріалів, отриманих нібито від розбирання будівель.

Загальна сума збитків перевищує 484 тис. грн.

Під час слідства накладено арешт на майно обвинуваченого на майже 589 тис. грн. та заявлено до нього цивільний позов на 484 тис. грн.