Цимбалюк привітав із ювілеєм артиста Петра Бенюка

Львів. 18 травня УНІАН. Із 65-річним ювілеєм голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав народного артиста України Петра Бенюка.

Урочистості з нагоди ювілею відбулися в Національному академічному українському драматичному театрі ім. М.Заньковецької.

М.Цимбалюк побажав ювіляру нових творчих здобутків, знакових ролей, здоров’я та вдячних глядачів.

«Петро Михайлович своєю відданістю Театру, натхненною творчою працею, вагомим особистим внеском у розвиток національного театрального мистецтва здобув широке визнання глядачів, глибоку шану та повагу нашого народу», – зазначив губернатор.

Михайло Цимбалюк додав, що Петро Бенюк належить до грона тих майстрів сцени, які своєю сценічною творчістю формують стиль національного театру. «Створені Вами сценічні ролі розкрили глибину людських почуттів, силу характеру, волі та любові. У Вашому творчому доробку близько 80 сценічних ролей, що засвідчує широкий діапазон творчих можливостей. Вам підвладна як класична так і сучасна вітчизняна та світова драматургія. Глядачам назавжди запам'ятаються створені Вами ролі: Степан Боруля, Швейк, Робінзон, Малахій. Ваші сценічні ролі зворушують всіх глядачів своєю глибинною, емоціями та почуттями», – відзначив голова Львівської ОДА.