У наших музеях зберігаються неоціненні скарби, - Цимбалюк

Львів. 19 травня. УНІАН. У «Ніч музеїв» голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк оглянув експозиції Львівського історичного музею (Італійський дворик), музею «Арсенал», Музею визвольних змагань.

"Ми їздимо у різні країни, захоплюємося творами мистецтва Парижу, Риму, і забуваємо, що самі володіємо неоціненними скарбами. У Львівській області діє 130 музеїв, де діють експозиції світового рівня. У цих закладах працюють люди надзвичайно віддані справі, диваки. А диваки рухають світом. Я хочу подякувати кожному музейному працівнику за те, що завдяки таким людям зберігається наша історія», – зазначив голова Львівської ОДА.

Також М. Цимбалюк оглянув у музеї «Арсенал» відреставровану картину «Битва під Грюнвальдом» (Тадеуш Попель, Зігмунд Розвадовський), яка є одним з найбільших полотен Європи.

Під час екскурсії музеями М. Цимбалюк наголосив на тому, що ці заклади, окрім простих відвідувачів, систематично мають на оглядові екскурсії привозити школярів: «Це наше надбання, переконаний, що найцікавіші уроки з історії проходитимуть саме у музеях».