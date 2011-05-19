Цимбалюк відзначив найкращих музейних працівників

Вручив грамоти

Львів. 19 травня. УНІАН. З нагоди Міжнародного дня музеїв голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відзначив найкращих працівників цих закладів культури грамотами. Також цінний подарунок голова Львівської ОДА у «Ніч музеїв» вручив завідувачу відділу історії західноукраїнських земель другої половини ХІХ століття – першої половини ХХ століття Надії Максимків, повідомили УНІАН у Львівській ОДА. Нагадаємо, що у «Ніч музеїв» 18 травня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк оглянув експозиції Львівського історичного музею (Італійський дворик), музею «Арсенал», Музею визвольних змагань.

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