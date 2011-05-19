Пріоритетом є підготовка фахівців робочих професій, – Цимбалюк

Львів. 19 травня. УНІАН. Сьогодні, 19 травня, голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк відвідав Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму та відкрив Всеукраїнську нараду з питань діяльності професійно-технічних навчальних закладів.

Нарада проводилась за участі заступників начальників (начальників відділів) управлінь освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій з питань професійно-технічної освіти та директорів навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти.

Відкриваючи нараду, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зазначив: «Гордий, що ми маємо такий навчальний заклад. Важливо підтримувати цю діяльність, навчання, сприяти підготовці кадрів, оскільки економіка Львівщини стрімко розвивається. Цей заклад є флагманом професійно-технічної освіти нашої держави. Для нас є пріоритетом підготовка фахівців робочих професій».

Крім того, Михайло Цимбалюк оглянув навчальні аудиторії та лабораторії, зокрема, відвідав кухарську та кондитерську лабораторії, які мають найсучасніше обладнання, кабінет обслуговування, де готують офіціантів, кабінет іноземної мови з сучасним інтерактивним комп’ютерним забезпеченням, що дозволяє проводити інтернет-конференції. Михайло Цимбалюк зазначив, що умови навчання є справді європейськими.

На завершення М.Цимбалюк побажав учасникам наради плідної роботи, привітав іноземних гостей, зазначивши, що їхня присутність свідчить про те, що ми рухаємось в правильному напрямку.