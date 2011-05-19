Львів‘янку побили в приміщенні міської поліклініки

Львів. 19 травня. УНІАН. У Львові, в приміщенні однієї з міських комунальних поліклінік, невідомий побив 29-річну жінку.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, львів‘янка повідомила, що 18 травня, о 17.00, в приміщенні поліклініки невідомий чоловік ображав її нецензурною лайкою та побив.

Згідно висновку судово-медичної експертизи, жінка отримала тілесні ушкодження легкого ступеню тяжкості.

Правоохоронці встановили і затримали хулігана, яким виявився 27-річний львів‘янин.

Обставини інциденту з‘ясовуються.