Львів‘янку побили в приміщенні міської поліклініки
15:22, 19 травня 2011Львів
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Отримала тілесні ушкодження
Львів. 19 травня. УНІАН. У Львові, в приміщенні однієї з міських комунальних поліклінік, невідомий побив 29-річну жінку.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, львів‘янка повідомила, що 18 травня, о 17.00, в приміщенні поліклініки невідомий чоловік ображав її нецензурною лайкою та побив.
Згідно висновку судово-медичної експертизи, жінка отримала тілесні ушкодження легкого ступеню тяжкості.
Правоохоронці встановили і затримали хулігана, яким виявився 27-річний львів‘янин.
Обставини інциденту з‘ясовуються.
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