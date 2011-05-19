Цимбалюк привітав із 100-літнім ювілеєм львів’янку

Львів. 19 травня. УНІАН. Сьогодні, 19 травня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк від сімені Президента України Віктора Януковича привітав із 100-літнім ювілеєм жительку Львова Олександру Асташенок. Про це УНІАН про це прес-службі Львівської ОДА.

М.Цимбалюк вручив ювілярці інвалідний візок та цінні подарунки.

«Своєю багатолітньою невтомною працею Ви заслужили щиру шану та повагу. Бажаю вам міцного здоров’я, добра, радості, уваги від Ваших рідних та близьких», - сказав у вітальному слові голова Львівської ОДА.