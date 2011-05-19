На Львівщині згоріло сім господарських будівель

Львів. 19 травня. УНІАН. У Львівській області під час пожежі знищено сім господарських будівель.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні МНС, 18 травня надійшло повідомлення про пожежу в селі Добротвір Кам’янка-Бузького району в дерев’яній господарській будівлі.

Вогнем знищено сім сусідніх господарських будівель, пошкоджено цегляний гараж на площі 4 кв.м. та стіни двох господарських будівель на площі 6 кв.м.

Однак, пожежникам вдалося врятувати два житлових будинки та чотири господарських будівлі та майна на 1 000 000 грн.

«Причина пожежі – необережне поводження з вогнем сторонньої особи», – зазначають в МНС.

Ведеться слідство.