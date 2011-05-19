У Львові дитина підпалила мікроавтобус
17:52, 19 травня 2011Львів
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2000 року випуску
Львів. 19 травня. УНІАН. У Львові через дитячі пустощі з вогнем загорівся мікроавтобус.
Як повідомили УНІАН в обласному управління МНС, 18 травня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул. Дорошенка в мікроавтобусі «ГАЗ-2705», 2000 року випуску.
Вогнем було знищено салон автомобіля, пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття.
«Причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем», – зазначили в МНС.
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