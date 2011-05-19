На кордоні затримано контрабанду цибулі

Львів. 19 травня. УНІАН. Упродовж доби працівники Львівської митниці затримали близько 2 тонн цибулі. Про це УНІАН повідомили на Львівській митниці.

Зокрема через пункти пропуску «Краковець – Корчова» та «Рава-Руська – Гребенне» українці у легкових автомобілях намагались провезти на митну територію України сільськогосподарську продукцію з порушенням вимог законодавства. Так, у п’яти випадках вони переміщували товар смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор», хоча це мало б передбачати, що у громадян немає товарів, обов’язкових для декларування.

За всіма цими фактами, за ознаками 339, 340 статей Митного кодексу України, складено протоколи про порушення митних правил. Цибулю ріпчасту вилучено.

Митники зазначають, що цього року імпорт овочів в Україну зменшився на 30%, водночас експорт цих товарів зріс у 2,4 раза.