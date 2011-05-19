На Львівщині загинув рибалка

Львівська область. 19 травня. УНІАН. На Львівщині трагічно загинув 58-річний мешканець одного із сіл Дрогобицького району.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 18 травня до працівників міліції поступило повідомлення про те, що вранці в озері поблизу тракторної бригади в селі Рихтичі Дрогобицького району було знайдено тіло 58-річного місцевого мешканця, який напередодні, 17 травня, пішов рибалити на дане озеро і зник.

