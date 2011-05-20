У Львові легковик збив першокласника
13:10, 20 травня 2011Львів
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Дитина в лікарні
Львів. 20 травня. УНІАН. Вчора, 19 травня, у Львові на вул. Панча 39-річний водій легковика «Форд» скоїв наїзд на 7-річного жителя Львова, учня 1-го класу СЗШ №43.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Унаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді забійної рани нижньої губи, забою правої стопи. Хлопчика госпіталізували у Львівську міську дитячу клінічну лікарню.
Обставини інциденту з’ясовуються.
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