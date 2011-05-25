На створення нових робочих місць виділять 14 млн. грн, – Цимбалюк

Львів. 25 травня. УНІАН. У Львівській області ріст промислового виробництва з початку року склав 16,7%. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час зустрічі із ЗМІ.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, Михайло Цимбалюк подякував депутатам Львівської обласної ради за рішення, які були прийняті 24 травня, і наголосив на тому, що це є прикладом продуктивної співпраці між органами державної влади та представницькими органами.

Відповідаючи на запитання журналістів, М. Цимбалюк зазначив, що за рейтинговою оцінкою регіонів Львівська область за підсумками І кварталу 2011 року зайняла 6 місце (за підсумками 2010 року – 17).

Голова Львівської ОДА проінформував громадськість про те, що на 1 квітня 2011 року в економіку області залучено прямих іноземних інвестицій на суму 1301,3 млн. дол. США. 100 млн грн. виділено з державного бюджету на відновлення автомобільних доріг області.

«Середньомісячна заробітна плата по області становить 2100 грн, і одним із пріоритетних завдань для нас є ліквідація заборгованості по зарплаті. На створення нових робочих місць буде виділено 14 млн грн», - зазначив М. Цимбалюк.