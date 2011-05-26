У «Краковці» затримано 20 тонн силікату цирконію

Львів. 26 травня. УНІАН. Учора, 25 травня, на посту екоконтролю «МАПП Краковець» затримали вантаж з сировиною для виробництва керамічних виробів - силікат цирконію.

Як повідомили УНІАН у Держекоінспекції в Львівській області, вантаж вагою 20 т перевозився з Німеччини до м. Новоград-Волинський Житомирської області у неопломбованому транспортному засобі.

Підставою затримки стало перевищення природного фону випромінювання та відсутність документів, що підтверджують санкціоноване переміщення вантажу. За результатами проведення радіаційного контролю встановлено, що ПЕД гамма-випромінювання від транспортного засобу становить 0,7-2,0 мкЗВ/год.

Про даний факт повідомлено прикордонну, митну та санітарно – епідеміологічну служби.

Вантаж затриманий на спеціально обладнаному майданчику до визначення обставин.