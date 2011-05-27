Професія прикордонника завжди в пошані, – Цимбалюк

Львів. 27 травня. УНІАН. Сьогодні, 27 травня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України привітав прикордонників із професійним святом, яке вони відзначатимуть завтра, 28 травня.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Михайло Цимбалюк зазначив, що Президент України Віктор Янукович дав високу оцінку роботі прикордонників: «Глава держави висловив переконання, що сьогодні ДПСУ «є флагманом правоохоронних структур України».

За словами Президента, це приклад системного підходу до реформування цієї найважливішої державної служби, яка сьогодні охороняє кордони нашої країни.

Голова Львівської ОДА наголосив, що наші прикордонники працюють за європейським зразком. «На Львівщині професія прикордонника завжди була в пошані. Гордість переповняє наші серця за тих людей, професія яких поєднують мужність та мудрість. Ви стоїте на сторожі міцності кордонів нашої держави», - додав М.Цимбалюк.

Крім того, керівник області нагородив Почесними грамотами облдержадміністрації та Подяками голови ОДА кращих прикордонників.