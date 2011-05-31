100 бібліотек розвиватимуться за підтримки програми «Бібліоміст»

Львів. 31 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, міський голова Львова Андрій Садовий, директор програми «Бібліоміст» Матей Новак 31 травня підписали Меморандуму щодо спільної роботи, спрямованої на розвиток публічних бібліотек Львівської області, шляхом реалізації проекту «Бібліоміст-Львівщина».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Це надзвичайно важливий проект. У ньому вже бере участь Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, Дрогобицька, Жидачівська, Сокальська, Червоноградська районні бібліотеки. Хочу подякувати Матею Новаку, який є рушієм цього проекту в Західній Україні, Львівщині. Програма дасть можливість впроваджувати новітні технології в районні бібліотеки, сільські», – зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Директор програми Матей Новак під час підписання Меморандуму додав, що Львівщина є однією з найбільш активних областей в реалізації цієї програми: «Наш підхід щодо надання допомоги в регіонах здійснюється на конкурсній основі. Багато залежало від активності бібліотекарів. На Львівщині програмою буде задіяно 100 бібліотек».

Заходи у межах цього проекту здійснюватимуться згідно з Договором між урядом України та урядом США від 7 травня 1992 року про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво.

Бібліотеки Львівщини беруть активну участь у програмі «Бібліоміст» та використовують її інноваційні можливості.

Програма «Бібліоміст» допомагає місцевим громадам в Україні модернізувати доступ населення до інформації в публічних бібліотеках та є партнерською роботою Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури України та Української бібліотечної асоціації (УБА). На підтримку програми «Бібліоміст» Фундація Білла та Мелінди Гейтс надала грант у розмірі 25 млн дол. США, а корпорація Microsoft безкоштовно передає публічним бібліотекам України програмне забезпечення на суму близько 9 млн дол. США. У 2010 році більше ніж 200 публічних бібліотек отримали новітні технології від програми «Бібліоміст». Упродовж літа та осені 2011 року ще 730 бібліотек України долучаться до програми. До 2013 року до 1600 публічних бібліотек України будуть обладнані комп’ютерами з доступом до Інтернету. Фахівці бібліотек, які приєднаються до проекту, отримають навчання у галузі новітніх технологій та бібліотечних послуг на базі 25 тренінгових центрів, що вже функціонують у кожній області та АР Крим.

У межах спільного проекту ОДА та міська рада, зокрема, забезпечуватимуть підтримку та фінансування бібліотек, у тому числі за рахунок коштів місцевих бюджетів, залучатимуть обласне та міське керівництво до участі у діяльності в межах програми «Бібліоміст» та сприятимуть їй у підготовці та проведенні заходів національного рівня на території області.