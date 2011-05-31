На Львівщині виявлено рибалок-браконєрів

Львів. 31 травня. УНІАН. У Львівській області під час операції «Нерест» виявлено осіб, що проводили незаконний вилов риби на водосховищі біля с. Подорожнє та у забороненому місці на водоймі неподалік с. Отиневичі Жидачівського району.

Як повідомили УНІАН у Держекоінспекції у Львівській області, біля озера поблизу с. Маринка у порушника вилучено сітку ставну риболовну довжиною 30 м та вічко 30х30 мм.

Всього під час рейду складено 7 протоколів про адмінправопорушення. Винні особи притягнуті до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, з 1 квітня в області триває операція «Нерест». В цей період на водоймах області заборонено будь-яке рибальство, добування водних живих ресурсів. Для любителів аматорського вилову риби на території області відведено спеціально визначені місця. За порушення правил рибальства винні нестимуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.