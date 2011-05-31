У центрі Львова чоловік підрізав туриста з Києва

Львів. 31 травня. УНІАН. Учора, 30 травня, на одній із центральних вулиць міста Львова інспектори ДАІ затримали зловмисника, який наніс ножові поранення туристу з Києва.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.



«Група туристів прогулювалась вуличками Львова. Одного із мешканців обурило те, що фотограф зробив декілька фото, біля вікон його будинку. Розлючений львів’янин накинувся з кулаками на перехожого, а потім витяг з кишені ножа і поранив його», – зазначено в повідомлені.

Працівники ДАІ, які патрулювали на площі Ринок у Львові, почули крики і прибігли на місце пригоди. Чоловіку одягли кайданки, а для потерпілого викликали карету швидкої допомоги.

Хулігана забрали до райвідділку, експертиза підтвердила, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.