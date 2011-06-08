На Львівщині порушено 9 справ про контрабанду на митниці

Львів. 8 червня. УНІАН. На Львівській митниці з січня-травня цього року вартість предметів контрабанди становить 15 млн 153 тис. грн, вона зросла на 44% порівняно з аналогічним періодом минулим роком. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівської митниці.

За вказаний період, як повідомляють на митниці, було порушено 9 кримінальних справ.

Підрозділи митниці виявили й припинили 958 порушень митних правил, вартість предметів за якими становить 32 млн 24 тис. грн. Кількість справ про ПМП порівняно з 2010 роком, зросла на 18%, вартість предметів правопорушень – на 14%.