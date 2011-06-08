У Львові ліквідовано незаконне сміттєзвалище

Львів. 8 червня. УНІАН. У Львові на вул. Ковельській ліквідовано незаконне сміттєзвалище. Про це УНІАН повідомили у Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в Львівській області.

На виконання припису держекоінспекції Личаківська райдержадміністрація силами комунальних служб ліквідувала несанкціоноване сміттєзвалище на вул. Ковельській у Львові. Вжито заходів з метою недопущення виникнення у подальшому подібних порушень.

Незаконне звалище побутового та будівельного сміття було виявлене Державною екологічною інспекцією в Львівській області під час проведення інспекційної перевірки за зверненням одного із львівських підприємств. Держінспектором з охорони навколишнього природного середовища був виданий припис голові Личаківської РА м. Львова щодо усунення порушень та вжиття заходів по недопущенню влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ.