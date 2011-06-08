Президенту «Карпатбуду» вручено орден «За заслуги» ІІ ступеня

Юрій Карвацький, Михайло Цимбалюк

Львів. 8 червня. УНІАН. 8 червня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вручив від імені Президента України Віктора Януковича президенту корпорації будівельних підприємств «Карпатбуд» Юрію Карвацькому орден «За заслуги» II ступеня.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськостю Львівської ОДА.

Орден вручено за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю.

«Дякую Вам за самовіддану працю, я хочу дочекатись того дня, коли Вам вручать орден «За Заслуги» I ступеня. Бажаю Вам довгої і плідної праці, зберігати та примножувати Ваші здобутки», - зазначив М. Цимбалюк у вітальному слові.

Також голова Львівської ОДА обговорив з Юрієм Карвацьким і робочі моменти: «Я хочу щоб Ваша структура приймала активну участь в тендерних пропозиціях у сфері будівництва. Спільними зусиллями до кінця поточного року ми повинні добудувати школу в селі Бірки».

Своєю чергою, Юрій Карвацький подякував Михайлові Цимбалюку за високу нагороду і наголосив: «Дякую, що знайшли час зустрітись з нами. Я вперше за багато років бачу таке ставлення керівництва області, приємно, що вища посадова особа Львівщини вірить у будівельну галузь та її майбутнє. Можу Вас запевнити, що спільними зусиллями до кінця цього року ми закінчимо будівництво школи в с. Бірки. Я також прошу Вашого сприяння у вирішенні питань добудови Регіонального онкологічного центру.

Юрій Карвацький народився 5 травня 1940 року в с. Варівці Городоцького району Хмельницької області. Одружений, має доньку та онука. У 1968 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-будівельник. З 1995 р. – генеральний директор ТзОВ БКТ «Карпатбуд», з 1996 р. – президент корпорації будівельних підприємств «Карпатбуд».