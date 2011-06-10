На Львівщині скоєно розбійний напад на родину підприємців
Нападники катували праскою
Львівська область. 10 червня. УНІАН. На Львівщині невідомі скоїли розбійний напад на родину підприємців, при цьому вдалися до катувань голови сімейства, щоб той повідомив, де знаходяться наявні в будинку гроші та цінності.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 9 червня, вночі, до будинку директора одного з приватних підприємств Львівщини увірвалося п‘ятеро невідомих з масками на обличчях, зв‘язали скетчем чоловіка та його дружину, яка також займається підприємницькою діяльністю, після чого гарячою праскою почали наносити потерпілому «опіки сідниць та ніг» вимагаючи у нього гроші та коштовності.
Заволодівши грошима в сумі 10 тисяч доларів США, 30 тисяч гривень та ювелірними виробами – нападники втекли з місця події.
Чоловіка з термічними опіками 3-го ступеня обох сідниць та ніг госпіталізовано в лікарню.