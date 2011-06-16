У Львові обговорили питання безпеки туристів

Львів. 16 червня. УНІАН. За ініціативи Управління розвитку туризму та курортів Львівської ОДА спільно з Львівською санітарно-епідеміологічною станцією, 16 червня проведено розширену нараду щодо захисту та безпеки туристів при організації туристичних поїздок до іноземних держав та в межах України.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Під час наради були обговорені актуальні питання поширення інфекційних захворювань в найбільш туристично-привабливих країнах світу, проведено аналіз існуючої на цей час епідеміологічної ситуації в Україні, безпосередньо у Львівській області та у світі. Представники обласної санепідемстанції надали фахові роз’яснення, рекомендації, провели інструктаж щодо виконання основних законодавчих та директивних норм при наданні туристичних послуг.

Також були визначені методи профілактики поширення карантинних захворювань, організації безпечного відпочинку вітчизняних туристів за кордоном, особливо в екзотичних країнах, на території України (на водних об’єктах), а також основні фактори запобігання ускладнень під час перебування на відпочинку.