На Львівщині викрито 10 злочинних угрупувань

Львів. 17 червня. УНІАН. У Львівській області з початку року припинено діяльність 10 організованих злочинних угрупувань, тоді як за аналогічний період минулого року – 7, з яких 5 викриті у сфері економіки. Про це йшлося під час Координаційної наради керівників правоохоронних органів Львівщини під головуванням прокурора Віталія Ковбасюка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Зокрема, припинено діяльність злочинної організації в складі 7 осіб, яка займалась незаконною контрабандою сигарет з України в країни Західної Європи.

Розроблені на цих координаційних нарадах заходи дали позитивний результат у виявленні злочинних угрупувань, які вчиняли злочини у сфері оподаткування. Якщо в минулому році в області такі угрупування не виявлялись, то в поточному році завдяки спільним зусиллям прокуратури Львівської області та УПМ ДПА у Львівській області припинено діяльність 2 таких організованих угрупувань загальною чисельністю понад 20 осіб.

У заключному слові прокурор Львівської області Віталій Ковбасюк наголосив про необхідність об’єднання зусиль всіх правоохоронних органів у розробці і здійсненні узгоджених спільних заходів, спрямованих на посилення ефективності боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

За наслідками роботи координаційної наради розроблено комплекс організаційно-практичних заходів щодо протидії організованій злочинності і корупції в цілому та окремих її видів та прийнято відповідну постанову.