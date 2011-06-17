На Львівщині під час операції «Нерест» вилучено 107 сіток

Львів. 17 червня. УНІАН. У Львівській області завершилася операція «Нерест». За час проведення операції здійснено 70 рейдів, під час яких на порушників складено 117 протоколів, в тому числі 21 протокол скеровано в судові органи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держекоінспекції в Львівській області.

На порушників правил рибальства накладено штрафів на 5 577 грн. За незаконний вилов риби нараховано збитків на 1 872 грн. Виявлено і вилучено 107 сіток, 11 екранів, 2 остроги.

Заходи по боротьбі з браконьєрством в нерестовий період 2011 року проводилися за участі представників Львівдержрибохорони та із залученням громадськості.

Операція «Нерест» проводиться щорічно з метою запобігання порушень правил рибальства у весняно-літній період. У період нересту заборонено будь-яке рибальство, добування водних живих ресурсів, а також недозволено проведення на водних об’єктах та в прибережних захисних смугах вибухових, бурових робіт, видобуток гравію та пересування будь-яких плавзасобів.