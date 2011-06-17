У Львові вшанували отамана Івана Підкову

Львів. 17 червня. УНІАН. 16 червня у Львові біля пам’ятника Іванові Підкові представники Львівського Куркового товариства вшанували козацького отамана, який був страчений 16 червня 1578 року за рішенням Польського сейму.

«Будь-яка громада є явище неперервне і має в плині свого часу сірі сторінки. Без жодної чітко окресленої потреби позбавили життя Жанну д’Арк, Джордано Бруно. Львівська спільнота теж не виняток – була пасивним спостерігачем страти Івана Підкови. Ми, Куркове Товариство, як відображення старовинної львівської варти, маємо честь вшановувати пам'ять цього славного лицаря щороку 16 червня», - зазначили у Львівському Курковому товаристві.

У межах вшанування представники Львівського Куркового товариства вистрілили гарматою двічі.

Довідка. Іван Підкова (рік народження невідомий – 16 червня 1578, Львів) – козацький отаман, молдовський господар в 1577-1578 роках. Іван Підкова народився на Брацлавщині. Після того, як татари спалили його село і забрали в полон батьків та наречену, чоловік вступив до козацького загону. На Запоріжжі Іван Підкова з'явився біля 1550 року, привівши із собою цілий козацький полк. Брав участь у морських походах під проводом Самійла Кішки. Пізніше водив козацькі флотилії самостійно і спалював передмістя татарських приморських поселень. Козацькі загони на чолі з цим славним ватажком завдали поразок татарам під Очаковом, Кафою, Козловом. Певний час був запорізьким гетьманом.

Івана Підкову було страчено у Львові 16 червня 1578 року за рішенням польського сейму і поховано в Успенській церкві. Незабаром черкаські козаки викрали і перевезли його останки до Канева, де поховали в одному з православних монастирів під Чернечою горою.

Фото Євгена Кравса