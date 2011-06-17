У Львові молилися за медиків

Львів. 17 червня. УНІАН. У Львові відбулася Архиєрейська Божественна Літургія в Катедральному Соборі Юра та спільний молебен за працівників сфери охорони здоров'я. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Святу Літургію та спільний молебень відслужив Високопреосвященний Владика Ігор (Возняк), Архиєпископ Львівський.

Під час Літургії Владика урочисто привітав усіх працівників медичної галузі з нагоди професійного свята. Звертаючись до медиків він, зокрема, сказав: „Ваше служіння є поширенням Божої любові до терплячої людини”.

«У цьому світлі діяльність медиків вимагає піклування не лише про тілесні аспекти хвороби, але й постійної присутності духовної опіки. „Дбаючи про людину, намагайтесь завжди бачити у ній Образ Бога”, – додав Владика Ігор.