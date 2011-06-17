Молодик викрав 250 літрів дизпалива

Львів. 17 червня. УНІАН. Мешканець Жовківського району Львівської області викрав 250 літрів дизельного палива.

Як повідомили УНІАН в обласному управління міліції, 21-річний житель села Малахів перелазив через огорожу місцевого підприємства і викрадав там дизельне паливо.

Загалом правопорушник викрав 250 літрів дизельного палива із автомобіля «Вольво», що належить підприємству.

Приватний підприємець, помітивши, що з автомобіля зникає паливо, звернувся по допомогу до міліції.

«Правоохоронці одразу вийшли на слід злочинця і затримали його. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка)», - зазначив начальник Жовківського райвідділу міліції Володимир Спічак.

Ведеться слідство.