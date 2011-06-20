Цимбалюк: Сколівщина отримає шанс для розвитку

Львів. 20 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк у межах робочої поїздки у Сколівський район провів нараду у м. Сколе за участі керівників структурних підрозділів ОДА, керівництва району та міста, селищних та сільських рад.

Під час наради розглянуто перспективу розвитку Сколівського району на найближчі роки та роботу державних лісових господарств краю. Про ситуацію в районі голові облдержадміністрації доповів голова Сколівської РДА Михайло Гнатишин.

Михайло Цимбалюк закликав керівництво району активно включатись до обласної програми підтримки тваринництва і додав, що облдержадміністрація контролюватиме використання коштів, які виділені району на ремонт місцевих автошляхів.

Також голова ОДА звернув увагу керівництва району на потребу в утилізації твердих побутових відходів: "Ми готові направити у район інвестора для будівництва заводу з утилізації твердих побутових відходів".

М.Цимбалюк також висловив подяку керівникам підприємств району за вчасну виплату заробітної плати своїм працівникам, адже у районі один із найвищих показників середньої зарплати по області – 2063 грн.

Голова ЛОДА також повідомив, що медична галузь району отримає матеріально-технічну допомогу.

"Сколівський район має унікальний шанс, адже ми подаватимемо заявку на проведення зимових Олімпійських ігор – 2022, що служитиме потужним поштовхом для розбудови інфраструктури, доріг краю", - наголосив М.Цимбалюк.