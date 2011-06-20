П’яний водій травмував трьох осіб

Львів. 20 червня. УНІАН. У Львові п’яний водій скоїв ДТП, у якому травмувалося троє осіб. Інцидент стався 19 червня на перехресті вулиць Липинського-Замарстинівська. Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

22-річний водій автомобіля «Фольксваген» перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, скоїв зіткнення з автомобілем «Мерседес-190».

Унаслідок зіткнення водій автомобіля «Мерседес-190» отримав тілесні ушкодження. Також травми отримали двоє пасажирів автомобіля «Мерседес-190», 21-річна жителька Львова та 22-річний житель Ужгорода.

Водія автомобіля «Фольксваген Пасат» було затримано та доставлено у Шевченківський райвідділ міліції.

За даним фактом ДТП триває слідство.