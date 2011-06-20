В управлінні водного господарства Львівщини новий керівник

Львів. 20 червня. УНІАН. Керівником Львівського обласного виробничого управління водного господарства призначено Андрія Завербного. Про це УНІАН повідомили у прес-службі облуправління водного господарства.

Як зазначено в наказі Державного агентства водних ресурсів, на посаду начальника Львівського обласного виробничого управління водного господарства з 18 травня призначено Андрія Завербного.

Згідно із наказом, А.Завербного призначено на посаду терміном на 1 рік.

Водночас, іншим наказом попереднього керівника Василя Козака, переведено у ДП «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту».