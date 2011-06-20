У Львові відзначено переможців «Олімпійського дня-2011»

Львів. 20 червня. УНІАН. У Львові відбулися змагання зі спортивної гімнастики пам’яті олімпійського чемпіона Віктора Чукаріна та дитячий баскетбольний турнір серед юнаків.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, на Львівщині урочисто розпочалося відзначення «Олімпійського дня-2011». Зокрема, у спеціалізованому гімнастичному залі Палацу спорту «Галичина» 48 гімнасток змагалися за перемогу в турнірі-меморіалі зі спортивної гімнастики пам’яті олімпійського чемпіона Віктора Чукаріна, а в ігровому залі – юні баскетболісти 1998-1999 р. н. з Рівного, Львова, Дрогобича та Луцька.

Усі учасники цих двох турнірів: і юнаки-баскетболісти і дівчата-гімнастки отримали від НОКУ сертифікати учасника «Олімпійського дня-2011».

Змагання баскетболістів, які проводяться вже 8 років поспіль, визначили таких переможців та призерів:

1. «ОДЮСШ-Львівська політехніка» (Львів)

2. «ОСДЮШОР» (Рівне)

3. «ДЮСШ» (Дрогобич)

4. «КДЮСШ №1» (Луцьк).

Серед гімнасток за програмою майстрів спорту кращими виявилися вихованці СДЮШОР «Будівельник» львів’янки Ганна Маняшина (1 місце), Євгенія Шаповалова (2 місце), які нині навчаються у Львівському училищі фізичної культури та Віра Голько (3 місце).

Нагадаємо, що загальнообласне свято «Олімпійський день 2011» відбудеться 26 червня 2011 року на міському стадіоні міста Стрия.