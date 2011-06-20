У Львові пограбували церкву

14:44, 20 червня 2011
Львів
4 0

Вкрали 6 тис. грн. пожертв

Львів. 20 червня. УНІАН. У Львові безробітний пограбував церкву. Із відповідною заявою до правоохоронців звернувся 52-річний настоятель церкви. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Встановлено, що зловмисник шляхом злому замка із скарбнички в церкві викрав 6 тис. грн. пожертв.

За скоєння злочину затримано і притягується до відповідальності 25-річний безробітний.

Ведеться слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter