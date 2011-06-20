У Львові пограбували церкву
14:44, 20 червня 2011Львів
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Вкрали 6 тис. грн. пожертв
Львів. 20 червня. УНІАН. У Львові безробітний пограбував церкву. Із відповідною заявою до правоохоронців звернувся 52-річний настоятель церкви. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Встановлено, що зловмисник шляхом злому замка із скарбнички в церкві викрав 6 тис. грн. пожертв.
За скоєння злочину затримано і притягується до відповідальності 25-річний безробітний.
Ведеться слідство.
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