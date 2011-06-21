Сьогодні на Львівщині дощ та грози

Львів. 21 червня. УНІАН. На сьогодні у Львівській області синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За повідомленням синоптиків, в області буде мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер західний 5-10 м/с. Температура вночі +9 ...+14 градусів, удень +17…+24 градуси.

Вночі та вранці небо над Львовом буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Увечері очікується дощ. Температура вночі складе +11…+14 градусів, удень +18…+20 градусів.