У Львові завершилися фінальні змагання серед держслужбовців

Львів. 21 червня. УНІАН. У спортивному комплексі НУ «Львівська політехніка» та у спортивному залі обласної ДЮСШ у Стрийському парку Львова завершилися фінальні змагання V обласної Спартакіади державних службовців, присвячені 15-й річниці Конституції України та 20-й річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, загалом у фінальних змаганнях виступило 168 держслужбовців Львівщини.

Серед почесних гостей свята масового спорту були й двоє олімпійців Львівщини – Олімпійський чемпіон Пекіну Олександр Петрів (кульова стрільба) та учасниця зимових Олімпійських Ігор в Ліллегаммері Христина Подгрушна (гірськолижний спорт).

За результатами фінальних змагань з футзалу, волейболу, настільного тенісу, шахів та шашок буде сформована збірна команда області, яка незабаром представлятиме Львівщину на Всеукраїнській Спартакіаді серед державних службовців в АР Крим.