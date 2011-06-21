Суди розглянули понад 600 справ про порушення митних правил

Львів. 21 червня. УНІАН. У Львівській області за п’ять місяців цього року суди розглянули 632 справи про порушення митних правил (ПМП), вартість предметів за якими 14 млн 83 тис. грн., тоді як за аналогічний період минулого року цей показник склав 452 справи на 5 млн. 567 тис. грн. Про це йшлося під час наради керівництва Львівської митниці з представниками органів державної виконавчої служби у Львівській області.

Як повідомили УНІАН на Львівській митниці, за рішенням суду було конфісковано товарів у 328 справах про ПМП на 3 млн 741 тис. грн.

Цього року митниця передала органам державної виконавчої служби на реалізацію товарів на понад 6,6 млн. грн.

Нагадаємо, що товари та транспортні засоби, вилучені митним органом, щодо яких винесена постанова суду про конфіскацію, передаються державному виконавцеві, який і вживає заходів для розпорядження ними.